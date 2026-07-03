De populaire Turkse stand-upcomedian Deniz Göktaş is aangehouden omdat hij grappen over president Recep Tayyip Erdogan heeft gemaakt. De 32-jarige Göktaş lanceerde afgelopen week online een registratie van een show die hij begin juni speelde. De opname werd in een week tijd meer dan 9 miljoen keer bekeken.

De komiek maakt onder meer grappen over hoe het zou zijn om de psycholoog van Erdogan te zijn. Volgens de Turkse autoriteiten beledigde hij daarmee de president en zou hij hebben aangezet tot haat. Göktaş werd aangehouden op de luchthaven van Istanbul. Volgens de Turkse politie zouden er 185 klachten zijn binnengekomen over de uitzending.

Göktaş moet naar verwachting vrijdag voor de rechter verschijnen. Turkse politici hebben al kritiek geuit op zijn aanhouding.