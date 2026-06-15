Tv-maker en kunstenaar Wim T. Schippers (83) overleden

Programmamaker, acteur, schrijver, presentator en kunstenaar Wim T. Schippers is woensdag op 83-jarige leeftijd overleden. Dat heeft Stichting Wim T. Schippers maandag bekendgemaakt. Hij overleed in zijn woonplaats Amsterdam.

Schippers wordt in besloten kring begraven. Op 1 juli 2026 om 17.00 uur wordt het kunstwerk Wim is weg van Wim T. Schippers gepresenteerd in het Stedelijk Museum Amsterdam.

Bij zijn overlijdensbericht plaatst de stichting onder meer zijn eerder gemaakte uitspraak: "Geboren worden vind ik onzin, maar doodgaan vind ik nog veel grotere onzin."

Pindakaasvloer

In 1959 beleefde hij zijn doorbraak in de beeldende kunst toen het Stedelijk Museum zijn tekeningen aankocht. Hij werd als kunstenaar vooral bekend door zijn kunstwerk de Pindakaasvloer in het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam.

Schippers kwam in 1967 bij de VPRO terecht en bedacht Hoepla, waarin voor het eerst een naakte vrouw op televisie verscheen. De beroering reikte tot in de Tweede Kamer. Toen de VPRO zonder medeweten van de maker in de afleveringen knipte, stapte Schippers verbolgen op.

Schippers keerde in 1971 terug met de Fred Haché Show. Hij introduceerde Sjef van Oekel, gespeeld door Dolf Brouwers. Halverwege de jaren zeventig hield hij zich met collega Paul Haenen bezig met Sesamstraat. Daarbij verzorgde Schippers jarenlang de stem van Ernie, Graaf Tel en Kermit de Kikker.