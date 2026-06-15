Nunes pareert kritiek: Portugal op strand om te wennen aan warmte

PALM BEACH GARDENS (ANP) - De Portugese ploeg brengt veel tijd door op het strand om te wennen aan de warmte. Dat zei middenvelder Matheus Nunes als reactie op kritiek van Portugese media dat de spelers opvallend veel gebruik zouden maken van de strandfaciliteiten bij het trainingscomplex in Palm Beach Gardens (Florida). Portugal speelt woensdag zijn eerste wedstrijd op het WK tegen de Democratische Republiek Congo in Houston.

"Veel op het strand zijn is bewust onderdeel van onze voorbereiding", zei Nunes bij een persmoment. "We gaan 's ochtends naar het strand om te wennen aan het klimaat. Dat lijkt me volkomen normaal. Ik heb bijvoorbeeld het hele jaar in Manchester gevoetbald en daar is weinig zon. Een enorm verschil met de omstandigheden hier. De indruk mag niet bestaan dat wij meer tijd op het strand doorbrengen dan met trainen. Zoals ik zei: 's ochtends gaan we naar het strand en 's middags doen we onze normale trainingen", aldus de speler van Manchester City.

Nunes zei verder te hopen dat centrale verdediger Rúben Dias fit genoeg is om mee te doen tegen Congo. Dias, teamgenoot van Nunes bij Manchester City, trainde maandag apart van de groep. "Uiteraard willen we dat hij bij elke wedstrijd aanwezig is, want hij is erg belangrijk voor de nationale ploeg. Hij is een van de leiders, een zeer aanwezige stem in de kleedkamer en daarbuiten."