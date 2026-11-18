Productiemaatschappij Smarthouse gaat het boek Zakenprins - de jacht naar succes van Bernhard van Oranje verfilmen. De producent heeft de rechten verworven van het boek dat Michiel Couzy, de hoofdredacteur van Het Parool, en voormalig verslaggever Maarten van Dun in 2021 publiceerden.

Producenten Danielle Guirguis en Suzan de Swaan maakten woensdag bekend dat ze bezig zijn het boek tot een televisieserie te bewerken. Acteurs en een regisseur zijn nog niet bekend.

Het boek Zakenprins beschrijft het leven van prins Bernhard jr. als ondernemer, pandjesbaas, autocoureur en man achter de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort. Ook behandelt het boek zijn scheiding en de verkoop van zijn zakelijke belangen.

Relevant verhaal

"We denken dat in het verhaal van prins Bernhard jr. maatschappelijke kwesties aan de orde komen die nog altijd actueel zijn", stellen de twee schrijvers in een verklaring. "De rol die vastgoedbeleggers spelen in de woningcrisis, de verantwoordelijkheid van ondernemers en vermogenden en ethisch zakendoen." Volgens de schrijvers maakt "de ambitie waarmee Bernhard zaken doet hem bij vlagen roekeloos. Waar liggen de grenzen van de jacht naar succes? Dat gesprek voeren Nederlanders volop."

Prins Bernhard, die vanwege zijn activiteiten in de vastgoedwereld bij het publiek de bijnaam 'pandjesprins' kreeg, is zelf niet bij het boek en de verfilming betrokken. Het is niet bekend wanneer de serie klaar is.