Twee uur durende live-special Dolly Parton bij ABC en Disney+

De Country Music Association (CMA) is bezig met de productie van een live-uitzending van twee uur als eerbetoon aan Dolly Parton, die vorige maand op 80-jarige leeftijd overleed, zo maakte CMA woensdag bekend.

De uitzending, getiteld CMA Presents I Will Always Love You: A Celebration of Dolly Parton, "wordt een vrolijke en emotionele viering van de artiest, songwriter, entertainer, filantroop en ondernemer. Haar muziek en vrijgevigheid brachten haar van de bergen in het oosten van Tennessee naar de harten van generaties over de hele wereld", aldus het persbericht. Het verhaal van Parton zal verteld worden aan de hand van optredens, archiefbeelden en persoonlijke verhalen.

De speciale uitzending wordt woensdag 21 oktober uitgezonden op zender ABC en internationaal op Disney+, en is de volgende dag te streamen op Hulu. Een gedeelte van de opbrengst uit de live-special zal CMA doneren aan Partons Imagination Library, die gratis boeken verstrekt aan jonge kinderen. Parton, bekend als de koningin van de countrymuziek, overleed 25 augustus na een kort ziekbed aan kanker.