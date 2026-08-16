De makers van de langlopende hitserie The Simpsons werken aan een tweede speelfilm. The New Simpsons Movie moet najaar 2027 in de bioscopen te zien zijn. Dat maakte producent Matt Groening bekend op de conventie D23, die momenteel in de Amerikaanse stad Anaheim plaatsvindt.

De satirische tekenfilmserie loopt sinds 1989. Er zijn inmiddels meer dan achthonderd afleveringen gemaakt over de lompe maar goedhartige Homer Simpson en zijn gezin. Groening zei op D23 dat de serie wat hem betreft voor altijd doorgaat.

De eerste Simpsons-film kwam uit in 2007. Het is nog niet bekend waar The New Simpsons Movie over zal gaan.