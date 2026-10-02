Nothing But Thieves is met het nieuwe album Stray Dogs direct binnengekomen op de eerste plaats van de Album Top 100. Het is het vijfde studioalbum van de Britse rockband, die vorig jaar zijn tienjarig bestaan vierde, en het tweede dat in Nederland op nummer 1 belandt. Voor de plaat keerde de groep terug naar de studio waar ook het debuutalbum werd opgenomen.

Stray Dogs verscheen vorige week en is volgens de band gemaakt met het idee de energie van hun liveshows op een album te vangen. De plaat is opgebouwd als een concert en bevat zelfs publieksgeluid van optredens. Nothing But Thieves verdringt met de binnenkomst SIENNA SPIRO van de eerste plaats. Zij zakt met Visitor naar nummer 4.

Taylor Swift keert ondertussen na een halfjaar terug in de top 10 van de albumlijst. The Life of a Showgirl stijgt deze week van nummer 67 naar de tweede plaats, dankzij de release van een nieuwe uitgave met daarop vier nieuwe liedjes. Het album stond vorig jaar zes weken op de eerste plaats. Olivia Rodrigo staat met you seem pretty sad for a girl so in love op nummer 3.

Ook de Nederlandse Yade Lauren heeft deze week een nieuw album in de top 10. Ms. Lauren, haar eerste album in zes jaar, komt binnen op de negende plaats. Haar debuutalbum Reflecties uit 2020 stond destijds 190 weken in de Album Top 100.

Album Top 100 week 40

1. (-) Nothing But Thieves - Stray Dogs

2. (67) Taylor Swift - The Life of a Showgirl

3. (2) Olivia Rodrigo - you seem pretty sad for a girl so in love

4. (1) SIENNA SPIRO - Visitor

5. (6) Olivia Dean - The Art of Loving

6. (4) Lil Kleine - F*CK KLEINE

7. (5) Michael Jackson - Thriller

8. (3) Roxy Dekker - SUPERSTAR

9. (-) Yade Lauren - Ms. Lauren

10. (8) Fleetwood Mac - Rumours