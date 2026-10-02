Koning Willem II heeft in 1843 korte tijd overwogen om het eiland Borneo aan Frankrijk te verkopen voor minstens 50 miljoen gulden. Het voorstel kwam van minister van Koloniën J.C. Baud, die met de opbrengst de Nederlandse staatsschuld wilde verlichten. Dat staat in 'Van Willem de Zwijger tot Willem-Alexander', een van de boeken die vrijdag zijn verschenen als onderdeel van het onderzoek naar de rol van de Oranjes in de koloniale geschiedenis.

Willem II zag de financiële voordelen van de verkoop, maar besloot het plan niet verder te onderzoeken. Hij vreesde dat de relatie met Groot-Brittannië daardoor blijvend zou verslechteren. De Britse belangstelling voor Borneo was op dat moment sterk toegenomen.

De koning was zelf voorstander van Nederlandse gebiedsuitbreiding in toenmalig Indië en had gehoord dat Borneo rijk was aan onder meer goud en de potentie had om een 'tweeden Java' te worden. Tegelijkertijd waren de financiële en militaire middelen beperkt door de grote schuldenlast die zijn vader, Willem I, had nagelaten.