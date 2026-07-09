Het tweede seizoen van de misdaadserie MobLand is vanaf 18 september wereldwijd te zien op streamingdienst Paramount+. Dat heeft de streamingdienst bekendgemaakt.

In het nieuwe seizoen staat de Ierse misdaadfamilie Harrigan aan de vooravond van een interne machtsstrijd, terwijl rivaliserende bendes hun criminele imperium in Noord-Londen bedreigen. Tom Hardy keert terug als Harry De Souza, die werkt voor de familie Harrigan. Ook Pierce Brosnan en Helen Mirren zijn opnieuw te zien als Conrad en Maeve Harrigan.

Paramount+ deelde donderdag ook de eerste trailer en beelden van het nieuwe seizoen. Daarin is te zien hoe de Harrigans de strijd aangaan met hun rivalen.

MobLand is afkomstig van producent Guy Ritchie en scenaristen Ronan Bennett en Jez Butterworth. Het eerste seizoen groeide uit tot een van de succesvolste originele series van Paramount+. In Nederland is de serie te zien op SkyShowtime.