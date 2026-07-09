GRONINGEN (ANP) - FC Groningen en technisch directeur van de club Mo Allach hebben aangifte gedaan van identiteitsfraude. Dat bevestigt een woordvoerder van de club donderdag na berichtgeving van RTV Noord en de NOS. Oplichters zouden zich op de transfermarkt hebben voorgedaan als Allach en zijn club en zo spelers en zaakwaarnemers om de tuin hebben geleid.

"De aangifte is eerder gedaan, vandaag hebben we de informatie openbaar gemaakt om ook het signaal naar collega-clubs en zaakwaarnemers af te geven", aldus de woordvoerder, die de datum van de aangifte verder niet specificeert.

Met valse documenten met clublogo's en adressen van de club overtuigden de vermeende oplichters spelersmakelaars van Groningse interesse. Zodra de deal rond was, zouden zaakwaarnemers een betaallink ontvangen om geld over te maken voor een zogenaamde medische keuring, reiskosten en vluchten, zo schrijven NOS en RTV Noord. De oplichters zouden zich onder meer via WhatsApp hebben voorgedaan als de technische baas van de Groningers.