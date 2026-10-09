De Omroep MAX-serie Rust en Vreugd krijgt een tweede seizoen. De regie is opnieuw in handen van Tim Oliehoek en ook hoofdrolspeelster Annet Malherbe keert terug, heeft de omroep vrijdag bekendgemaakt.

Rust en Vreugd werd eerder dit jaar uitgezonden op NPO 1 en is gebaseerd op het gelijknamige boek van Hendrik Groen. Het verhaal gaat over het reilen en zeilen binnen een volkstuincomplex. Malherbe kreeg donderdag de Televizier-Ring Acteur voor haar rol in de serie.

In het eerste seizoen speelden ook onder anderen Jaap Spijkers, Nazanin Taheri, Rein Hofman, Arjan Ederveen, Marisa van Eyle en Frans van Deursen mee. Wanneer het tweede seizoen te zien is, is nog niet bekend.