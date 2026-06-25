Tweede seizoen voor Yellowstone-spin-off Dutton Ranch

De serie Dutton Ranch, een spin-off uit het Yellowstone-universum, krijgt een tweede seizoen. Dat heeft streamingdienst SkyShowtime donderdag bekendgemaakt.

In de serie keren Kelly Reilly en Cole Hauser terug als Beth Dutton en Rip Wheeler. Het verhaal volgt het stel terwijl ze in Texas een nieuw leven proberen op te bouwen, maar daarbij te maken krijgen met een rivaliserende ranch.

Volgens SkyShowtime is Dutton Ranch op weg een van de best bekeken series op de streamingdienst te worden. Het eerste seizoen telt negen afleveringen, waarvan de eerste zes inmiddels zijn verschenen. Nieuwe afleveringen worden wekelijks uitgebracht.

Dutton Ranch is gebaseerd op personages van Taylor Sheridan en John Linson. Eerder werd ook al bekend dat Marshals: A Yellowstone Story, een andere serie uit het Yellowstone-universum, een tweede seizoen krijgt.