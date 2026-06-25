Automobilist rijdt feestvierende voetbalfans aan in Mexico

CABO SAN LUCAS (ANP) - Een automobilist heeft in een toeristisch gebied in de Mexicaanse badplaats Cabo San Lucas een groep mensen aangereden die de Mexicaanse overwinning op Tsjechië op het wereldkampioenschap voetbal vierde. Volgens de politie zijn meerdere mensen gewond geraakt. De bestuurder is aangehouden.

De automobilist probeerde volgens de politie over een weg te rijden waar feestvierders zich hadden verzameld. De bestuurder zou omringd geraakt zijn door mensen die ook aan de auto zaten. Daarna zou hij plotseling hebben opgetrokken, waarbij "meerdere voetgangers" werden overreden.

De Mexicaanse nieuwssites La Jornada en Milenio melden dat zeventien gewonden naar het ziekenhuis moesten. De automobilist raakte zelf ook gewond.

Mexico versloeg Tsjechië met 0-3 en bereikte daarmee als groepswinnaar de zestiende finales van het WK.