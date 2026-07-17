Tweede stuntman gewond na katapultsprong op Zwarte Cross

Ook de tweede stuntman, Laurent Arrabito, die zich op het Achterhoekse festival de Zwarte Cross heeft gewaagd aan de "katapultsprong", is gewond geraakt. Dat heeft de organisatie vrijdagavond bekendgemaakt in een bericht op sociale media. Donderdag moest collega-stuntman Jim van Nes al naar het ziekenhuis toen hij na de sprong van 75 meter verkeerd terechtkwam.

"Bij de landing heeft Laurent zijn enkel gebroken", verklaart het festival op Instagram. "Laurent maakt het verder goed, maar vanwege dit letsel heeft de huldiging op het landingsdeck niet kunnen plaatsvinden." Volgens het festival is de stunt technisch "wederom goed verlopen." Vanwege het uitvallen van de stuntmannen wordt de katapultstunt de komende dagen niet meer uitgevoerd.

De organisatie benadrukt dat er bij alle stunts risico's komen kijken en dat alle mogelijke voorbereidingen worden getroffen om deze zo klein mogelijk te maken. "Dat doen wij niet alleen, maar ook in nauw overleg met overheid, keuringsinstanties en natuurlijk de professionele stuntmensen", aldus de Zwarte Cross.

De Zwarte Cross vindt tot en met zondag plaats in Lichtenvoorde. Tijdens het festival worden verschillende stunts uitgevoerd.