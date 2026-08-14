Rutger van Barneveld heeft kort na zijn definitieve doorbraak al zijn tweede hit te pakken. Zijn nieuwe en tegelijkertijd 'oude' single Zomer, Zon & Strand is deze week de hoogste nieuwkomer in de Single Top 100. Het liedje komt binnen op plek 50, heeft samensteller GfK Dutch Charts bekendgemaakt.

Zomer, Zon & Strand heette oorspronkelijk Was Het Een Droom en is al twintig jaar oud. Het nummer kwam weer in de belangstelling nadat Van Barneveld eerder deze zomer een nummer 1-hit scoorde met Zwoele Zomernachten, dat deze week nog op de tweede plaats staat. Vanwege de enorme aandacht op platforms als TikTok besloot de zanger een nieuwe versie op te nemen en die debuteert nu in de Single Top 100.

De top van de lijst zit ondertussen muurvast. De eerste negen singles blijven allemaal staan. Dat betekent dat Dai Dai van Shakira en Burna Boy voor de zesde week aan de leiding gaat. Achter Van Barneveld op 2 blijft de Fransman Mauvais djo voor de negende week op 3 steken.

Single Top 100 week 33

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (1) Shakira & Burna Boy - Dai Dai

2. (2) Rutger van Barneveld - Zwoele Zomernachten

3. (3) Mauvais djo - Pilé

4. (4) Justen de Wildt - Cheerio

5. (5) ANOTR feat. Ultra 54 - Talk To You

6. (6) HUGEL & SOLTO - Jamaican (Bam Bam)

7. (7) Ray & Beer - Zonnebank

8. (8) The Bausa - Magnetic

9. (9) Robert van Hemert & Donnie - Moët Dat Nou

10. (11) Idaly feat. Ronnie Flex & Frenna - POPULAIR