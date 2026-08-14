ROTTERDAM (ANP) - Feyenoord onderzoekt of het Javi López naar De Kuip kan halen. De 24-jarige Spanjaard moet de positie links in de defensie versterken. "Hij is wel een speler die we volgen", erkende trainer Giovanni van Bronckhorst tijdens een persconferentie voor het thuisduel van zondag met Go Ahead Eagles.

López staat nu nog onder contract bij Real Sociedad. Van Bronckhorst heeft weinig alternatieven voor de geblesseerde linksbacks Jordan Bos en Gijs Smal. "Tijme Wessels en Mika Mármol zijn eigenlijk centrale verdedigers", zei hij. De coach van Feyenoord verwacht Bos pas terug rond de winterstop. "Smal was op de goede weg, maar heeft een kleine terugslag gekregen."

Feyenoord won zondag van Sparta Rotterdam (0-1), na een goed uur en een slecht laatste halfuur. "We hebben veel kansen gecreëerd, maar ik heb afgelopen week de nadruk gelegd op het laatste gedeelte van de wedstrijd. Zo willen we niet in de problemen komen", zei Van Bronckhorst.

Go Ahead Eagles won zaterdag van Willem II (4-1).