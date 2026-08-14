Typhoon, Karsu en Fuse zingen op 7 september op een benefietconcert voor de Stichting Muziekids in PHIL Haarlem. Ook Roel van Velzen, Cato van Dijck, Glen Faria, Do en Akwasi behoren tot de artiesten die optreden op de inzamelingsavond, maakte de stichting vrijdag bekend.

Het is de bedoeling om met de benefiet 50.000 euro op te halen voor de bouw van een permanente muziekstudio voor Muziekids. De stichting zet zich in om muziek bereikbaar te maken voor kinderen in Nederlandse ziekenhuizen.

Dat doet Muziekids onder meer door het bouwen van muziekstudio's in zorginstellingen. In deze studio's kunnen kinderen spelen, zingen, opnemen en even loskomen van het patiënt-zijn. De presentatie van de benefietavond is in handen van Akwasi en Amber Brantsen.