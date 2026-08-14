De Jordaanse prinses Iman en haar man Jameel Alexander Thermiotis zijn ouders geworden van een tweeling. Het stel heeft twee dochters gekregen, maakt het Jordaanse hof vrijdag bekend.

"Het Koninklijk Hasjemitisch Hof is verheugd aan te kondigen dat prinses Iman bint Abdullah II en de heer Jameel Alexander Thermiotis vandaag zijn gezegend met twee meisjes", meldt het hof.

Iman is de oudste dochter van koning Abdullah II en koningin Rania van Jordanië. Ze trouwde in maart 2023 met Thermiotis. Het stel had al een dochter, Amina, die in februari 2025 werd geboren.