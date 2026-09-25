U2 viert jubileum met optreden bij hun oude school

De Ierse band U2 heeft vrijdag hun 50-jarig jubileum gevierd bij hun oude school in Dublin. De rockband gaf een optreden bij de Mount Temple Comprehensive School om te vieren dat het vijftig jaar geleden is sinds de band samenkwam.

Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen Jr. traden op voor studenten en leraren van de school. De band opende met I Will Follow en speelde ook onder meer de nummers Vertigo, Beautiful Day en Out of Control. Volgens de Ierse omroep RTÉ werd het optreden afgesloten met With or Without You, een van de grootste hits van de band.

Drummer Larry Mullen Jr. vond het optreden "fantastisch", zei hij voor de camera van RTÉ. "Dit is niet een publiek waarvoor we normaal gesproken zouden optreden, omdat ze veel te jong zijn."

De Ierse rocklegendes kondigden eerder deze week nog een nieuw album aan. Carnaval De Luz komt in november uit en is het eerste nieuwe album in negen jaar. Op de nieuwe plaat staat onder meer een duet tussen Bono en de onlangs overleden Dolly Parton.