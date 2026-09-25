EU voert methaanregels energie-import mogelijk een jaar later in

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Commissie geeft importeurs van olie en gas mogelijk een jaar langer de tijd om zich voor te bereiden op nieuwe regels rond methaanuitstoot. Vanaf 2027 moet de invoer van fossiele brandstoffen in de Europese Unie voldoen aan monitoring- en rapportageregels, die zijn bedoeld om de methaanuitstoot te verminderen. Eurocommissaris Dan Jørgensen (Energie) zei vrijdag dat de EU de invoering ervan mogelijk uitstelt tot 2028.

Olie- en gasbedrijven hebben de nieuwe regels fel bekritiseerd, omdat ze de leveringszekerheid in gevaar zouden kunnen brengen. De Europese Commissie had eerder dit jaar al geadviseerd sancties bij overtredingen tot 2030 uit te stellen. Desondanks blijven de sector en lidstaten waarschuwen dat dit niet genoeg is om juridische duidelijkheid te bieden.

Jørgensen zei vrijdag in een interview met persbureau Bloomberg dat het uitstel daar een reactie op is. "Ik heb mijn diensten opdracht gegeven om te onderzoeken of het mogelijk is het importdeel van de wetgeving met een jaar uit te stellen", zei hij. "En dit zou de marktpartijen de tijd geven om ervoor te zorgen dat ze deze nieuwe regels inderdaad kunnen implementeren zonder dat dit onze leveringszekerheid en de prijzen schaadt."

Klimaatverandering

Methaan is een broeikasgas dat vrijkomt bij de productie van olie en gas en draagt sterk bij aan de opwarming van de aarde. Vanaf 2030 kunnen boetes worden opgelegd voor importen die een drempelwaarde voor de methaanintensiteit overschrijden. Binnen het huidige kader kunnen die voor bedrijven oplopen tot 20 procent van hun jaaromzet.

De Eurocommissaris stelde verder dat Brussel de ambities niet terugschroeft. "Methaan vormt nog altijd de kern van onze strijd tegen klimaatverandering en we willen hierin wereldleiders blijven."