De verkoop van het nieuwe computerspel Grand Theft Auto VI heeft donderdag, de eerste dag van de release, 3,79 miljard dollar aan omzet opgeleverd. Dat meldt ontwikkelaar Rockstar Games. Volgens het bedrijf is daarmee een record gevestigd bij de verkoop van een nieuw computerspel.

GTA VI kwam in de nacht van woensdag op donderdag officieel uit. In de voorverkoop werden volgens Rockstar 32,5 miljoen exemplaren verkocht van het spel, eveneens een record. GTA VI is de opvolger van GTA V. Het heeft dertien jaar geduurd voordat er een nieuwe versie kwam. De game kan worden gespeeld op de PlayStation 5 van Sony en de Xbox Series van Microsoft.

De verkoop van GTA V leverde in de eerste 24 uur ongeveer 800 miljoen dollar op en in drie dagen tijd was dat 1 miljard dollar.

Oprichter en president Sam Houser van Rockstar Games zegt enorm ontroerd te zijn door de ontvangst van GTA VI door spelers wereldwijd. De game zorgde in Nederland voor records in het downloadverkeer, aldus telecombedrijven. Rockstar Games is onderdeel van gamebedrijf Take-Two Interactive Software.