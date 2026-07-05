Schrijfster Marjan Berk had plannen voor een nieuw boek, maar dat zal er door haar overlijden niet meer komen. Dat laat haar uitgever Atlas Contact weten aan het ANP.

"Na het verschijnen van Hofdames, haar laatste boek afgelopen november, zei ze meteen dat ze alweer een nieuw boek in haar hoofd had", zegt uitgever non-fictie Marcella van der Kruk, die nauw betrokken was bij Berks laatste boeken. "We zijn verdrietig dat dat boek niet meer zal verschijnen, maar trots op en dankbaar voor haar enorme oeuvre dat zo graag gelezen werd."

Berk overleed zondag op 93-jarige leeftijd in Amsterdam. Ze schreef tientallen boeken en columns en won in 1994 een Gouden Televizier-Ring voor de televisieserie Vrouwenvleugel.