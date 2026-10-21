Uitgeverij breekt alsnog met auteur Orélien na AI-onderzoek

De uitgever van C'était ça ou mourir heeft de samenwerking met de auteur Thélyson Orélien stopgezet. Les Éditions du Boréal zegt bij nader onderzoek toch bevestigd te hebben dat hij kunstmatige intelligentie heeft gebruikt bij het schrijven van het boek. De uitgever wilde daar aanvankelijk niet van uitgaan, al had hij wel erkend dat hij in andere werken plagiaat had gepleegd.

In de computerbestanden zijn "sporen van AI" ontdekt, zegt de uitgeverij. Hoeveel en waarvoor precies, weet zij niet "en we zullen vermoedelijk nooit een definitief antwoord hebben". Orélien ontkende het AI-gebruik stellig, maar zou vervolgens ook niet meer hebben willen meewerken aan het onderzoek van de uitgever.

Het boek van de Haïtiaans-Canadese schrijver was eerder van de shortlist voor een belangrijke Franse boekenprijs gehaald na een AI-check.

C'était ça ou mourir zou vertaald worden in zeker twintig talen, waaronder het Nederlands onder de titel Het was vluchten of sterven.