Koning Filip gaat als eerste door Scheldetunnel

Koning Filip van België heeft woensdagmiddag symbolisch als eerste het volledige traject van de nieuwe Scheldetunnel bij Antwerpen afgelegd. De Belgische koning reed het eerste gedeelte onder de Schelde door en legde het laatste stuk te voet af.

Aan het einde werd de koning verwelkomd door zo'n tweehonderd medewerkers, van projectleiders tot arbeiders die aan de tunnel meebouwen. Daar maakte de koning ook tijd voor een praatje.

De tunnel is onderdeel van de zogeheten Oosterweelverbinding, een project om de Ring van Antwerpen rond te maken. De afwerking van de tunnel duurt nog een paar jaar. Vanaf 2028 kunnen fietsers de Scheldetunnel gebruiken, het autoverkeer volgt in 2030. De volledige Oosterweelverbinding is klaar in 2033.