Uitvaart Cees Geel is besloten, familie bedankt voor reacties

De begrafenis van Cees Geel zal in besloten kring plaatsvinden. Dat heeft zijn familie donderdag via het management van Geel bekendgemaakt. De familie wil daarnaast "een ieder bedanken voor de hartverwarmende berichten die we hebben mogen ontvangen en de mooie verhalen over Cees".

Geel overleed op dinsdag onverwacht aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij werd 61 jaar. De acteur was bij het grote publiek bekend van zijn rol in de film Simon, waarvoor hij internationale prijzen won, en in de hitserie Flikken Rotterdam. Ook speelde Geel in veel toneelstukken en was hij jarenlang de stem van RTL 5.

Veel vrienden en collega's van Geel reageerden de afgelopen dagen bedroefd en geschokt op het nieuws. De film Simon wordt zaterdagavond, vanwege zijn overlijden, uitgezonden op NPO3. In de tragikomedie van Eddy Terstall speelde Geel een Amsterdamse hasjdealer die bevriend raakt met een verlegen homoseksuele tandarts, gespeeld door Marcel Hensema.