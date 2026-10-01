De uitvaart van Paulien Cornelisse vindt plaats in besloten kring. Dat laat het management van de overleden schrijfster en cabaretière donderdag weten. Cornelisse overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Over wanneer de uitvaart plaatsvindt, doet het management geen uitspraken. Mensen die hun medeleven willen betuigen, of een herinnering willen delen, kunnen terecht in een condoleanceregister dat is geopend op de website van Cornelisse.

Cornelisse, bekend van haar columns, boeken en theatershows, maakte in 2024 bekend dat ze ziek was. Ze volgde in 2025 Maarten van Rossem op als jurylid van het populaire KRO-NCRV-programma De slimste mens.