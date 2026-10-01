De Amerikaanse rapper Rick Ross is donderdag in Miami Beach aangehouden op verdenking van huiselijk geweld. Dat melden Amerikaanse media, waaronder CBS News.

De 50-jarige artiest, die eigenlijk William Leonard Roberts heet, wordt onder meer verdacht van mishandeling en zware mishandeling door wurging. Voor beide verdenkingen gaat het om huiselijk geweld.

Het is nog niet bekend wat precies aan de arrestatie voorafging en wie het vermeende slachtoffer is. Een paar dagen geleden beschuldigde Ross' ex-vriendin Jazzma Kendrick hem op sociale media van fysieke mishandeling, zo meldde People. Het is niet duidelijk of die beschuldigingen verband houden met zijn arrestatie.