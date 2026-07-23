Uitvaart van Bonnie Tyler online en op schermen te volgen

De uitvaart van Bonnie Tyler op 17 augustus is live te volgen via de officiële website van de overleden zangeres. Dat meldt de BBC. De dienst zal plaatsvinden in Swansea (Wales) en is ook te volgen op televisieschermen buiten de kerk. Dat verduidelijkt de organisatie, nadat eerder gemeld werd dat de uitvaart besloten zou zijn.

In de kerk zijn zitplaatsen gereserveerd voor familieleden en genodigden. Waarschijnlijk is er ook een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar voor publiek van buitenaf. De rouwstoet reist na de dienst naar de geboorteplaats van Tyler.

Eerder meldde de organisatie al dat haar kist op 15 augustus naar haar huis in Mumbles wordt gebracht. Mensen worden uitgenodigd om hun respect te betuigen door om 15.15 uur langs Newton Road te gaan staan.

De Total Eclipse of the Heart-zangeres overleed op 8 juli op 75-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Portugal, nadat ze daar eerder in een coma had gelegen na een spoedoperatie aan haar darmen.