Wereldbank raamt schade aardbevingen Venezuela op zo'n 20 miljard

WASHINGTON (ANP) - De schade van de aardbevingen in Venezuela op 24 juni loopt waarschijnlijk in de tientallen miljarden. Dat voorzien deskundigen van de Wereldbank na een eerste beoordeling. Volgens 's werelds grootste organisatie op het gebied van ontwikkelingssamenwerking gaat het om een van de zwaarste rampen uit de recente geschiedenis van het Zuid-Amerikaanse land.

De raming van de Wereldbank gaat uit van 19,6 miljard dollar aan directe materiële schade. Omgerekend is dat ruim 17 miljard euro. De deelstaat La Guaira en Distrito Capital zijn het zwaarst getroffen en nemen ongeveer de helft van de totale schade voor hun rekening. Volgens de analyse gaat het voor bijna de helft om schade aan huizen. Infrastructuur en andere gebouwen vertegenwoordigen elk ruim een kwart van de schade.

Op 24 juni vonden kort na elkaar twee aardbevingen plaats. Daarbij kwamen meer dan 5000 mensen om het leven. Ook zijn duizenden mensen dakloos geraakt. De deskundigen van de Wereldbank baseren hun schatting van schade op onder meer satellietbeelden en bekende gegevens, in combinatie met rekenkundige modellen.

Volgens de kenners zijn er inmiddels wel meerdere schattingen van de schade, van verschillende organisaties, in omloop. De ramingen lopen uiteen van 6 miljard tot 37 miljard dollar. Die ramingen zijn eveneens gebaseerd op rekenkundige modellen en nog niet op grondige inspecties ter plaatse. De wederopbouw gaat volgens de Wereldbank sowieso jaren duren.