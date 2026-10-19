Upside Down-zanger Jack Johnson komt naar Amsterdam

Jack Johnson treedt in 2027 op in de Ziggo Dome. De Amerikaanse artiest is onder andere bekend van de nummers Upside Down en Better Together. Het optreden is op 27 juni, de kaartverkoop start vrijdag.

Johnsons optreden in Amsterdam maakt deel uit van zijn SURFILMUSIC-tour. De 51-jarige artiest, die opgroeide op Hawaii als surfer en filmmaker, reist ook naar andere Europese landen zoals Duitsland, Frankrijk en Spanje.

Twee artiesten vergezellen Johnson in de Ziggo Dome: Donavon Frankenreiter, bekend van Free en It Don't Matter, en G. Love, maker van nummers als Rainbow en Sunday Vibe. Het drietal maakt al jaren samen muziek.