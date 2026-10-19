West End-musical MAMMA MIA! naar RAI Theater in Amsterdam

De musical MAMMA MIA! komt volgend jaar naar het RAI Theater in Amsterdam. De originele Engelstalige West End-productie is daar van 24 november tot en met 5 december 2027 te zien, meldt organisator MOJO.

De voorstelling met nummers van ABBA speelt zich af op een Grieks eiland. Sophie bereidt zich voor op haar bruiloft en probeert te achterhalen wie haar vader is. Daarvoor nodigt ze drie mannen uit het verleden van haar moeder uit.

De internationale tournee van de Londense West End-musical wordt geproduceerd onder leiding van Judy Craymer, Richard East en ABBA-lid Björn Ulvaeus. De cast is afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk.