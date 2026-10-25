Us Weekly: Tom Brady datet met Candice Swanepoel

Tom Brady lijkt weer een topmodel aan de haak te hebben geslagen. De voormalige American footballspeler is aan het daten met Candice Swanepoel, zegt althans een bron tegen Us Weekly. Volgens de ingewijde zijn de 49-jarige Brady en de 38-jarige Swanepoel al "een tijdje" samen.

Brady was van 2009 tot 2022 getrouwd met supermodel Gisele Bündchen, met wie hij twee kinderen kreeg. Uit een eerdere relatie kreeg hij nog een zoon.

De Zuid-Afrikaanse Swanepoel was lange tijd verloofd met Hermann Nicoli, maar die relatie strandde in 2018. Ook zij heeft al twee kinderen.