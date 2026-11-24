Vajèn van den Bosch is dinsdagavond te gast in de talkshow Eva. Zij komt live in de studio optreden, meldt het programma op zijn website. De actrice bevestigt haar komst zelf ook op Instagram.

Het is de eerste keer dat Van den Bosch weer publiekelijk verschijnt nadat zij was geveld door een "hardnekkig griepvirus". De grote première van de voorstelling Evita 50, waarin zij te zien is, in Theater Carré in Amsterdam moest woensdag om die reden worden geschrapt. De rest van de week werd de hoofdrol in de voorstelling gespeeld door Lena Stallinga.

Evita 50 speelt vanaf woensdag in het Chassé Theater in Breda. Toch kan een woordvoerder van producent Albert Verlinde, die de muziekvoorstelling Evita 50 maakt, dinsdagavond nog niet zeggen of Van den Bosch woensdag op het podium staat: "Daarover geven we morgen pas uitsluitsel."

Het management van Van den Bosch was vooralsnog onbereikbaar voor commentaar.