VLAARDINGEN (ANP) - De politie heeft maandag een 44-jarige man uit Rotterdam aangehouden, meldt zij dinsdag. De man wordt ervan verdacht een rol te hebben gespeeld bij een van de aanslagen op kapperszaken in Vlaardingen.

De afgelopen maanden werden verschillende kapperszaken in Vlaardingen doelwit van explosies en beschietingen. Regionale media spraken van een 'kappersoorlog' in de Zuid-Hollandse gemeente. De meest recente aanslag was op 16 oktober bij een kapperszaak aan het Liesveld, meldt de politie. De man die maandag werd aangehouden zou met deze aanslag in verband worden gebracht.

Het onderzoek naar deze en eerdere aanslagen loopt nog. Een politiewoordvoerder kon dinsdag niet zeggen of er ook andere verdachten in beeld zijn.