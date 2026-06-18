Van der Vaart na ophef zaterdag weer aan tafel bij NOS

De ophef over een opmerking van Rafael van der Vaart in het programma NOS WK Avond heeft geen gevolgen voor zijn werkzaamheden voor het programma. Dat laat een woordvoerder van de omroep desgevraagd weten aan het ANP. Van der Vaart is volgens afspraak zaterdag tijdens de wedstrijd Nederland - Zweden weer te zien als analist.

Van der Vaart raakte zondag na de analyse van de wedstrijd Nederland - Japan in opspraak door een uitspraak over de Japanse spelers. Hij zei dat die "allemaal op elkaar" zouden lijken. Van der Vaart voegde er direct aan toe dat het "een grapje" betrof. "Ik durf bijna niets meer te zeggen", zei hij. Met name internationale media pikten het onderwerp op en online werd de oud-international racisme verweten.

Woensdag bood Van der Vaart in een schriftelijke verklaring die in handen is van het Amerikaanse magazine The Athletic excuses aan. "Ik kan begrijpen dat sommige mensen mijn woorden als kwetsend hebben ervaren. Daar heb ik heel veel spijt van. Als ik mensen heb gekwetst met mijn opmerking, dan bied ik mijn excuses aan", schreef hij onder meer.

NOS Sport-hoofdredacteur Xander van der Wulp reageerde woensdag in Het Mediaforum op NPO Radio 1 op de verklaring van Van der Vaart. "Goed dat hij zelf ook ziet dat hij deze signalen serieus moet nemen", zei hij.