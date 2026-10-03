Raphael van der Vaart heeft zich voor het eerst uitgelaten over het veelbesproken vertrek van zijn partner Estavana Polman bij het SBS6-programma Vandaag Inside. "Ze is helemaal oké", vertelde de ex-profvoetballer aan RTL Boulevard. Verder zei hij "megatrots" op haar te zijn. "Ook hoe ze dit gedaan heeft."

"Ik weet als geen ander dat als je op televisie komt, dan heb je mensen die het leuk vinden en mensen die het niet leuk vinden", vertelde Van der Vaart verder.

In juli werd aangekondigd dat Polman vanaf augustus maandelijks zou aanschuiven bij Vandaag Inside. Na de bekendmaking trokken vaste tafelheren Johan Derksen en René van der Gijp haar komst publiekelijk in twijfel. Zondag werd bekend dat Polman niet langer te zien zou zijn als tafelgast. Volgens eindredacteur Robbie Boerboom twijfelden zowel Polman als de programmamakers over haar rol.