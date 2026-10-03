HAVELTE (ANP) - Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie.

Kruithof won tussen 1974 en 1991 negen keer de Alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers zoals de Oldambtrit, de Hollands Venetiëtocht en de Veluwemeertocht schreef de schaatser met de bijnaam 'de diesel van Havelte' op zijn naam.

Zijn meest succesvolle seizoenen lagen tussen de Elfstedentochten van 1963 en 1985 in. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de twaalfde plaats in 1985. In de laatste editie van 1997 kwam hij als een van de eerste toerrijders binnen.