Esmee van Kampen heeft op Instagram teruggeblikt op de zware tijd die ze doormaakte als alleenstaande moeder. De actrice schrijft dat ze inmiddels "helemaal zelf uit een hels dal" is geklommen sinds ze er vorig jaar alleen voor kwam te staan met haar dochter. Ze had naar eigen zeggen geen "village of vrienden die mij konden bijstaan", nadat zij en haar partner Rico uit elkaar gingen.

Van Kampen spreekt van een "zeer persoonlijke hel". "Ik ben bijna 39 maar m'n kleuter maakte mij tien jaar ouder in 2 jaar tijd", deelt ze met haar volgers. "Tot hoe ver kan een mens telkens volledig kapotgaan (of beter gezegd gemaakt worden) & het weer helemaal opbouwen?!"

Inmiddels gaat het beter met de actrice, die te zien was in televisieseries als Komt een man bij de dokter en Familie Kruys. "Mijn leven samen met Izza is simpel, maar we genieten volledig bewust, lachen en we doen lekker gek", schrijft ze. "Ook tussen de kleutertirades door kan ik haar huilen, mijn ongemak en die hartverscheurende single mama - kind momenten nu aan."

Trots

Volgens Van Kampen is de groei die ze de afgelopen jaren heeft doorgemaakt "ongekend zichtbaar aan de buitenkant". "En dat allemaal mag ook weleens gezegd en gevierd zijn", schrijft ze onder een foto van zichzelf. De actrice is naar eigen zeggen trots op de vrouw die ze mocht worden.

Van Kampen legde in 2022 haar acteerwerk neer. In 2024 beviel ze van haar dochter Izza.