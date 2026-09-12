LONDEN (ANP) - Hull City blijft indruk maken in de Premier League. De gepromoveerde club hield het thuisspelende Chelsea op 2-2 en is dit seizoen nog ongeslagen. Hull City staat met 8 punten uit vier wedstrijden derde, achter Manchester City en Arsenal.

Chelsea, met Jorrel Hato in de basis, kwam wel snel op voorsprong door een treffer van Morgan Rogers. Maar Hull City nam nog voor rust de leiding na twee doelpunten van de Algerijn Mohamed Belloumi. Bij diens eerste treffer ging Hato opzichtig in de fout.

Na rust kon Chelsea een verrassende nederlaag voorkomen door de gelijkmaker van João Pedro.

Liverpool kwam niet verder dan 0-0 tegen Fulham. Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch stonden in de basis; de van een blessure herstelde Cody Gakpo viel na een uur in. Ook Jeremy Frimpong mocht in de tweede helft nog even meedoen. Liverpool heeft dit seizoen pas één keer gewonnen in de Premier League en neemt voorlopig de zesde plaats in.