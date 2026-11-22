UTRECHT – Hollywoodsterren, vampiers, tovenaars, horrorfiguren en zelfs een flinke dosis heavy metal. Tijdens Heroes Dutch Comic Con verandert de Jaarbeurs in Utrecht dit weekend in een ontmoetingsplaats voor liefhebbers van vrijwel iedere denkbare vorm van popcultuur. Dewi Saffrie ging zaterdag 21 november op pad om de sfeer vast te leggen. Ze bezocht verschillende presentaties, ontmoette bekende acteurs en ontdekte dat het evenement veel verder gaat dan stripboeken en superhelden.

Wie door de Jaarbeurs loopt, komt terecht in een kleurrijke verzameling van fantasiewerelden en subculturen. Bezoekers verschijnen in uitgebreide kostuums, terwijl anderen juist op zoek zijn naar bijzondere verzamelobjecten, nieuwe games, kleding of kunstwerken.

De afwisseling is groot. Van angstaanjagende horrorfiguren tot vrolijke animepersonages en van Amerikaanse televisiesterren tot liefhebbers van stevige rockmuziek. Het evenement biedt ruimte aan uiteenlopende interesses, die op het eerste gezicht weinig met elkaar gemeen hebben.

Michael Myers brengt een vleugje horror

Een van de opvallende verschijningen was Michael Myers, het fictieve horrorpersonage uit de bekende Halloween-filmreeks.

De gemaskerde moordenaar, die voor het eerst verscheen in de film Halloween uit 1978, is uitgegroeid tot een van de herkenbaarste figuren uit de filmgeschiedenis. Met zijn karakteristieke witte masker en dreigende uitstraling vormt hij een groot contrast met de kleurrijke superhelden en fantasiefiguren die eveneens door de beursgebouwen lopen.

De aanwezigheid van een als Michael Myers verklede bezoeker onderstreepte dat ook horrorliefhebbers zich uitstekend thuis kunnen voelen op Comic Con.

Ook het bekende horrorpersonage Michael Myers uit de Halloween-filmreeks maakte zijn opwachting tijdens Dutch Comic Con

Metalfans vinden hun plek bij Baba Shop

Opvallend was dat het evenement ook volop ruimte bood aan liefhebbers van alternatieve muziek en kleding.

Bij Baba Shop, een speciaalzaak uit Maastricht, konden metalfans en liefhebbers van de gothic- en rockcultuur hun hart ophalen. De winkel was op de beurs aanwezig met een assortiment gericht op de alternatieve lifestyle, waaronder gothic kleding en metalmerchandise.

Daarmee was de stand een interessant alternatief voor de gebruikelijke artikelen rondom films, games en stripfiguren.

De aanwezigheid van Baba Shop liet zien hoe breed het publiek van Dutch Comic Con inmiddels is. Niet alleen fans van sciencefiction en fantasy komen aan hun trekken, maar ook liefhebbers van heavy metal, gothic, emo en andere alternatieve stromingen.

Voor bezoekers die hun interesse in donkere fantasywerelden combineren met stevige gitaarmuziek en een uitgesproken kledingstijl, sluiten deze verschillende werelden bovendien goed op elkaar aan.

Bij Baba Shop was ook volop aandacht voor heavy metal, gothic kleding en alternatieve mode ©Dewi Saffrie/DCI Media

Van Japanse popcultuur tot rollenspellen

Ook buiten de wereld van film en muziek was er een enorme variatie aan activiteiten.

Liefhebbers van Japanse popcultuur konden terecht bij stands met anime, manga en andere Aziatische producten. Daarnaast kreeg de Koreaanse popcultuur aandacht, met onder meer K-pop, dansactiviteiten en bijbehorende merchandise.

In het gaminggedeelte draaide het om computerspellen, maar ook om traditionele spelvormen. Zo was er ruimte voor Dungeons & Dragons, een fantasierollenspel waarbij deelnemers gezamenlijk avonturen beleven. Verzamelaars van Pokémonkaarten en andere tradingcards konden eveneens terecht op het evenement.

Voor creatieve bezoekers was er de Artist Alley, waar onafhankelijke kunstenaars hun illustraties, ontwerpen en handgemaakte producten presenteerden. Van originele tekeningen en kunstprints tot sleutelhangers, stickers en bijzondere accessoires.

Ook gezinnen met jonge kinderen werden niet vergeten. Voor hen waren speciale activiteiten ingericht, zodat Comic Con niet uitsluitend een evenement voor volwassen verzamelaars en fanatieke gamers was.

Paul van Loon vertelt over nieuwe vampierfilm

Een van de Nederlandse gasten was kinderboekenschrijver Paul van Loon, bekend van onder meer Dolfje Weerwolfje en De Griezelbus. Tijdens een presentatie op het hoofdpodium vertelde hij, samen met een acteur, over de nieuwe bioscoopfilm Vampier in de School.

De familiefilm is gebaseerd op zijn gelijknamige boek en verschijnt op 10 februari 2027 in de Nederlandse bioscopen.

Het verhaal draait om de jonge Jacko, die tijdelijk bij zijn vergeetachtige opa verblijft. Wanneer zijn opa hem waarschuwt voor een vampier op school, neemt hij dat aanvankelijk niet serieus. Dat verandert wanneer zijn beste vriend zich steeds merkwaardiger begint te gedragen.

Samen met zijn vriendin Noémie gaat Jacko op onderzoek uit en raakt hij verwikkeld in een spannend avontuur.

Voor de verfilming is een uitgebreide Nederlandse cast samengesteld. Onder andere Georgina Verbaan, Soundos El Ahmadi, Maarten Heijmans, Martin van Waardenberg en Kim-Lian van der Meij zijn in de film te zien.

Paul van Loon (met hoed) ©Dewi Saffrie/DCI Media

Harry Potter komt van het theater naar Comic Con

Ook de magische wereld van Harry Potter kreeg aandacht. Acteurs uit de Nederlandse theaterproductie Harry Potter en het Vervloekte Kind verschenen op het podium om bezoekers meer te vertellen over de voorstelling.

De productie van Stage Entertainment is sinds maart 2026 te zien in het AFAS Circustheater in Scheveningen.

Het verhaal speelt zich jaren na de gebeurtenissen uit de oorspronkelijke boeken af en volgt onder anderen Harry Potter en zijn zoon Albus.

Anders dan de musicals die doorgaans in het Circustheater worden opgevoerd, gaat het hierbij om een grootschalig toneelstuk. De voorstelling combineert acteerwerk met illusies, muziek en uitgebreide special effects.

De aanwezigheid van de cast sloot aan bij de grote belangstelling voor de Harry Potter-wereld, die ook op Comic Con zichtbaar was in de kostuums en accessoires van bezoekers.

Acteurs uit de Nederlandse theaterproductie Harry Potter en het Vervloekte Kind

Katherine McNamara en Antonio Cipriano trekken aandacht

Naast Nederlandse gasten waren verschillende internationale acteurs naar Utrecht afgereisd.

Een van hen was Katherine McNamara, die vooral bekend werd door haar hoofdrol als Clary Fray in de fantasyserie Shadowhunters. Daarnaast speelde ze Mia Smoak in de superheldenserie Arrow.

Tijdens een vraaggesprek op het hoofdpodium kregen bezoekers de gelegenheid meer te horen over haar werk als actrice.

Ook de Amerikaanse acteur Antonio Cipriano was aanwezig. Hij speelt John Logan in de romantische dramaserie Off Campus, gebaseerd op de populaire boekenreeks van Elle Kennedy.

Daarnaast was hij te zien in Pretty Little Liars: Original Sin, waarin hij de rol van Johnny vertolkte.

Voor Dewi leverde zijn aanwezigheid een bijzonder moment op. Naast het vastleggen van de sfeer en activiteiten op het evenement ging zij zelf met Cipriano op de foto. Die persoonlijke ontmoeting vormde de kers op de taart van een bijzondere dag op Dutch Comic Con.

Dewi met de Amerikaanse acteur Antonio Cipriano

Acteurs uit The Rookie beantwoorden vragen

Fans van de Amerikaanse politieserie The Rookie konden eveneens hun hart ophalen. Acteurs Shawn Ashmore en Bridget Regan verschenen gezamenlijk op het hoofdpodium voor een vraaggesprek.

Ashmore heeft naast zijn werk in The Rookie een lange carrière in Hollywood opgebouwd. Hij is onder meer bekend als Iceman uit de X-Men-films.

Regan speelde in uiteenlopende televisieseries en vertolkt in The Rookie de rol van advocate Monica Stevens.

Tijdens hun gezamenlijke optreden kregen bezoekers de gelegenheid vragen te stellen over hun acteerwerk en ervaringen in de televisiewereld.

De mogelijkheid om bekende acteurs van dichtbij te zien en persoonlijk te ontmoeten, vormt voor veel fans een belangrijk onderdeel van het evenement.

Twee dagen waarin verschillende werelden samenkomen

De wintereditie van Heroes Dutch Comic Con is nog te bezoeken op zondag 22 november in de Jaarbeurs Utrecht.

Naast de optredens van bekende gasten zijn er cosplaywedstrijden, demonstraties, workshops, gamingactiviteiten en uitgebreide verkoopruimtes met merchandise en verzamelobjecten.

De grote verscheidenheid maakt duidelijk dat Dutch Comic Con al lang niet meer uitsluitend draait om stripboeken en superhelden. Het evenement brengt verschillende generaties en subculturen samen, van liefhebbers van klassieke horrorfilms en heavy metal tot fans van Japanse animatie, Amerikaanse televisieseries en fantasyliteratuur.

Voor Dewi bood de zaterdag een afwisselende combinatie van bijzondere ontmoetingen, bekende gezichten en opvallende verschijningen.

Van de griezelige Michael Myers tot de metalartikelen van Baba Shop en van de nieuwste vampierfilm van Paul van Loon tot internationale Hollywoodacteurs: haar reportage laat zien hoeveel verschillende werelden tijdens Dutch Comic Con onder één dak samenkomen.