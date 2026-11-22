De veelbesproken documentaire You Can See Everything is wereldwijd al goed voor een opbrengst van 100 miljoen dollar. Dat meldt Variety, dat eraan toevoegt dat dat voor een documentaire een zeldzame mijlpaal is.

Op de thuismarkt was de film tot nu toe goed voor een opbrengst van 93,4 miljoen, internationaal meer dan 9 miljoen. Daarmee staat de documentaire al erg hoog in de lijst van documentaires met de hoogste opbrengst ooit.

De film is al sinds half oktober te zien in de Verenigde Staten en komt in andere landen later uit. In Nederland is de film de komende tijd te zien tijdens zogenoemde voorpremières maar draaien bioscopen deze pas vanaf januari in de reguliere programmering.

You Can See Everything gaat over Elizabeth Holmes, de voormalig topvrouw van het Amerikaanse biotechbedrijf Theranos. Zij werd in 2022 veroordeeld tot een celstraf van ruim elf jaar nadat ze schuldig werd bevonden aan het oplichten van beleggers. In de film wordt zij een maand voordat ze de cel in moest gevolgd door de makers.