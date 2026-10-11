De nieuwe film van Tom Cruise dreigt twee weken na de première de boeken in te gaan als de grootste flop aller tijden. Dat voorspelt vakblad Variety op basis van de cijfers van de kaartverkoop. Volgens goed ingevoerde ingewijden gaat producent Warner Bros. 245 miljoen dollar verliezen op het project.

Digger kostte zo'n 180 miljoen dollar om te maken. Daar komen dan nog zo'n 100 miljoen dollar aan promotie- en marketingkosten bij. Ook gaat een deel van de opbrengsten naar de bioscopen die de film vertonen. Dit betekent dat Digger in totaal tussen de 300 en 350 miljoen dollar moet opleveren om quitte te spelen.

De film heeft in de eerste week wereldwijd slechts 20 miljoen dollar opgebracht. In de tweede week zijn de inkomsten 60 procent gedaald. Dit ondanks een stortvloed aan Hollywoodsterren die de film de afgelopen week in interviews en op sociale media verdedigden, onder wie Jane Fonda, Guillermo del Toro en Anne Hathaway.

De satire, geregisseerd door Oscarwinnaar Alejandro González Iñárritu, gaat over een machtige oliemagnaat (Cruise) die zich in allerlei bochten wringt om niet verantwoordelijk te worden gehouden voor een ecologische ramp die zijn bedrijf heeft veroorzaakt. Het is niet de enige film van Warner Bros. die dit jaar een tegenvallende opbrengst kent. Ook de punkrockfilm The Bride! en de stripverfilming Supergirl trokken relatief weinig bioscoopbezoekers.