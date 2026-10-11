De Israëlische premier Benjamin Netanyahu laat een onderzoek instellen naar de anonieme bronnen die in de bekroonde documentaire NAZA over de oorlog in Gaza voorkomen. Hij heeft "de stafchef van het leger, het hoofd van veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat" aan het werk gezet, aldus een verklaring van zijn kantoor.

In de film komen 24 niet bij naam genoemde Israëlische klokkenluiders uit het leger en de Israëlische inlichtingendienst aan het woord. Deze directbetrokkenen, die in de film onherkenbaar in beeld komen, stellen dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood, onder meer met behulp van op AI gebaseerde systemen die doelen uitzoeken.

De titel NAZA is afgeleid van de Israëlische militaire term voor verwachte burgerslachtoffers bij luchtaanvallen. Het is een afkorting van de Hebreeuwse uitdrukking voor 'nevenschade'.

De film, die op het Filmfestival van Venetië een speciale juryprijs won, heeft in Israël veel ophef veroorzaakt. "Deze film vertelt een vals, misleidend en bevooroordeeld verhaal dat de staat Israël en het leger wereldwijd in een kwaad daglicht stelt", aldus Netanyahu. De makers werkten voor de film samen met de Britse krant The Guardian. NAZA trekt op dit moment in veel Europese landen, waaronder Nederland, volle zalen.