Variety: documentaire over Harry Styles in de maak

Harry Styles wordt tijdens zijn concertreeks in Madison Square Garden gevolgd voor een documentaire. Dat schrijft vakblad Variety op basis van twee bronnen die van het project op de hoogte zijn. Regisseur John Wilson zou de artiest sinds augustus volgen.

Wilson verzamelt beeldmateriaal voor een documentaire die naar verwachting een combinatie wordt van liveoptredens van de Together, Together-tournee en een inkijkje in het leven van de Britse zanger. Een bron omschreef de film als een verzameling authentieke menselijke verhalen van iedereen die bij de tour betrokken is: van de zanger en zijn fans tot vele anderen achter de schermen.

Universal Pictures Content Group, Peanut World Pictures en Styles zelf produceren de documentaire. Volgens een van de bronnen is het mogelijk dat de documentaire via Universal in de bioscoop uitkomt.

De Britse zanger is momenteel bezig aan een reeks van dertig optredens in Madison Square Garden in New York. Op 31 oktober is zijn laatste optreden daar. In mei 2026 stond Styles met zijn Together, Together-tournee al tien keer in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.