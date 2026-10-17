Feyenoord verslaat Telstar in spectaculair duel: 3-4

VELSEN (ANP) - Feyenoord heeft zijn goede serie voortgezet met een overwinning op Telstar. De formatie van trainer Giovanni van Bronckhorst won na een zeer vermakelijke wedstrijd met 4-3 in Velsen.

Gaoussou Diarra opende al na 25 seconden de score namens Feyenoord, waarna Nacho Ferri de voorsprong verdubbelde: 0-2. Tyrone Owusu deed na een halfuur wat terug voor Telstar, maar Sem Steijn herstelde de marge. Patrick Brouwer maakte nog voor rust de tweede treffer van Telstar: 2-3. Steijn was in de tweede helft trefzeker vanaf elf meter, voordat Noach Shenkman opnieuw de spanning terugbracht: 3-4.

Met de zege loopt Feyenoord uit op PSV, dat eerder op zaterdag met 2-1 verloor bij ADO Den Haag. De Rotterdammers hebben 23 punten, 4 punten meer dan PSV. AZ heeft net als de Eindhovenaren 19 punten, maar speelt zondag nog bij SC Cambuur.