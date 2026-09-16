Vaticaanstad stuurt voor het eerst film voor Oscars in

Vaticaanstad is van plan voor het eerst een film in te sturen voor de Academy Awards, meldt Variety. Volgens het vakblad zou daarmee voor het eerst in de 97-jarige geschiedenis van de Oscars een door het Vaticaan geproduceerde film meedingen naar de filmprijs.

Het gaat om de korte documentaire Green Lava, die deze week in première gaat in Los Angeles. De docu gaat over een Italiaanse man, Giacomo Mattivi, die kampt met de ziekte van Duchenne. "Het verhaal van Giacomo verdient het om door iedereen gezien te worden, en daarom zijn we verheugd over de mogelijkheid om Green Lava op te nemen in het selectieproces voor de Oscars", zegt Paolo Ruffini van het Dicasterie voor de Communicatie in een verklaring aan Variety.

Volgens Variety vertegenwoordigt de film niet specifiek het Vaticaan in de race om de Oscars. Anders dan bij de categorie voor internationale speelfilms is voor korte films niet vereist dat een inzending is goedgekeurd door een nationale commissie, aldus het vakblad.