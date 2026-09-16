Barcelona boekt zeer ruime zege op Racing Santander

BARCELONA (ANP) - FC Barcelona heeft ook zijn zesde wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Raphinha was goed voor een hattrick.

Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie. De Catalanen maakten in zes duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper.

Barcelona-verdediger João Cancelo opende in de achtste minuut de score met een fraai schot. Raphinha benutte daarna een strafschop, voordat Maguette Gueye de 2-1 van Racing Santander maakte. Cancelo schoot de 3-1 via Asier Villalibre binnen, waarna Raphinha voor zijn tweede treffer tekende en Lamine Yamal nog voor rust een penalty miste.

Yassir Zabiri deed in de tweede helft weer wat terug namens de bezoekers (4-2). Raphinha scoorde daarna nog een keer vanaf elf meter, waarna Gabriel Jesus en Lamine Yamal de score opvoerden: 7-2.