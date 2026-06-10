Veel bekende namen in verfilming Paul van Loon

Soundos El Ahmadi, Maarten Heijmans en Paul R. Kooij behoren tot de bekende gezichten die te zien zijn in de familiefilm Vampier in de School, die gebaseerd is op het gelijknamige boek van Paul van Loon. Woensdag werd de cast van de film onthuld.

De hoofdrollen zijn voor John-Kees Morrison-Lanjouw (14), Ivy den Ouden Somers (13) en Zakariya Aouahoud (13). Andere bekende namen zijn Georgina Verbaan, Kim-Lian van der Meij, Thomas van Luyn, Raymonde de Kuyper, Martin van Waardenberg en John Buijsman.

De film gaat over Jacko die bij zijn vergeetachtige opa moet logeren. Die waarschuwt hem voor een vampier op school. Als Jacko's beste vriend Edje zich vreemd begint te gedragen, gaat hij met beste vriendin Noémie op onderzoek uit.

Vampier in de School is gebaseerd op het gelijknamige boek van Paul van Loon, bekend van onder meer Dolfje Weerwolfje en De Griezelbus. Independent Films brengt de film op 10 februari 2027 uit in de bioscoop.