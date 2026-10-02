Sinds het overlijden van Paulien Cornelisse wordt in De Schatkamer, het onlinearchief van Beeld & Geluid, veel gekeken naar oude fragmenten van de schrijfster en cabaretier. Ze is de meest gezochte persoon en alleen de termen Swiebertje en Jiskefet werden vaker ingetikt in de zoekbalk, laat een woordvoerder van Beeld & Geluid weten.

De meeste mensen keken iets uit DWDD Summerschool: Aap, Noot, Fout uit 2016 terug. Cornelisse gaf in dat programma een college over Nederlandse taal. In totaal is er sinds woensdag voor 45 uur aan uitzendingen met Cornelisse bekeken, tegen bijna niets vlak voor haar overlijden.

Woensdag werd aan het einde van de middag bekend dat Cornelisse op 50-jarige leeftijd overleden is. Ze was al enige tijd ziek.