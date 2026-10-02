NYON (ANP) - De voetbalsters van PSV spelen in de achtste finale van de Europa Cup tegen het Duitse Eintracht Frankfurt. Feyenoord treft met VfL Wolfsburg eveneens een Duitse tegenstander, terwijl Ajax is gekoppeld aan het Zweedse Malmö FF. Dat is het resultaat van de loting op vrijdag.

De wedstrijden zijn op 28 of 29 oktober en op 10 of 11 november. PSV en Ajax beginnen met een thuisduel, Feyenoord speelt zijn eerste wedstrijd in Duitsland. De definitieve speeldagen worden volgende week bekend.

PSV bereikte woensdag het hoofdtoernooi van de Europa Cup door het Deense Fortuna Hjørring over twee wedstrijden te verslaan. Ajax was te sterk voor WFC Aktobe uit Kazachstan en Feyenoord plaatste zich ten koste van het Noorse Vålerenga.